Detenido por atracar dos estancos y una farmacia en Santa Maria y Llubí

Un delincuente habitual de Alcúdia, con un historial kilométrico de antecedentes, ha sido detenido de nuevo por la Guardia Civil acusado de atracar dos estancos y una farmacia de Santa Maria y Llubí. El juez, tras tomarle declaración, ha ordenado su ingreso en prisión. El acusado, junto con un compinche que ya fue arrestado por un robo en Palma, irrumpía en los establecimientos con el rostro cubierto con un pasamontañas y esgrimía una herramienta de grandes dimensiones, para intimidar a los empleados.

A continuación, se apoderaban de la caja recaudadora y huían a bordo de una furgoneta que había sido sustraída en Muro. Tras una laboriosa investigación de la Benemérita, se logró identificar al segundo de los sospechosos y los agentes sometieron a una discreta vigilancia los lugares que frecuentaba. Sin embargo, el hampón parece ser que intuía que el cerco sobre él podía estar estrechándose y se volvió más escurridizo.

Pero la suerte no podía durarle siempre y el pasado viernes fue localizado en un domicilio de Alcúdia. Intentó huir, pero los agentes tenían rodeada la vivienda y la no tuvo la menor oportunidad. Como ya ocurrió en su día con el otro detenido, el que cayó en Palma, el delincuente fue puesto a disposición judicial y el juez, tras escuchar su relato, ordenó su ingreso en prisión. Los investigadores no descartan que en los últimos días hubieran cometido más robos a bordo de la furgoneta robada, por lo que el caso sigue abierto.