Juzgan a dos mujeres por agredirse durante la celebración de una fiesta infantil en un chalet en Palma

No fue un cumpleaños feliz. Más bien todo lo contrario. Dos mujeres se sentaron en el banquillo de los acusados en un juzgado de Instrucción de Palma acusadas de agredirse mutuamente durante la celebración de una fiesta infantil en un chalet de Ciutat. Una de ellas es la animadora de la fiesta y la otra parte, la madre de una menor que cumplía cinco años.

La Fiscalía pide sendas penas de multa de 540 euros por un delito leve de lesiones y el pago de una responsabilidad civil de 350 euros por las lesiones ocasionadas entre sí. Asimismo solicita que la fémina contratada abone el importe de la tarta –100 euros–, que tiró al suelo, y de la tartera, valorada en 150 euros, que acabó hecha añicos. El incidente tuvo lugar el 23 de enero. Una de las denunciantes, y coacusada, contrató los servicios de una empresa para que les proporcionara un animador caracterizado de pirata para la celebración del quinto cumpleaños de su hija.

Llegado el momento de la fiesta se presentó, y tarde, una chica, y no un chico como había pedido, y vestida de calle. Ni rastro del pirata. Y ahí empezó a torcerse el asunto. «Fue agresiva desde el principio, fue muy difícil trabajar así, pero lo hice», declaró la animadora, que negó la agresión, admitió un forcejeo, y también que rompiera la tartera.

La madre de la cumpleañera declaró que la mujer se enfureció cuando le dijo que quería que le hiciera factura para pagarle por sus servicios. «Le comenté que sin factura no le iba a pagar y me insultó delante de los niños. Cuando parecía que se iba a ir de pronto se giró, me cogió del pelo y me tiró al suelo. Me arrancó un mechón», dijo. También rechazó haber golpeado a la otra mujer. El juicio quedó visto para sentencia.