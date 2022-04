Agentes de la Policía Nacional han detenido en la madrugada del domingo a un varón, menor de edad, como presunto autor de un delito de amenazas, tras haber esgrimido una navaja para amenazar a un hombre. Según ha informado la Policía este lunes en una nota de prensa, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo, cuando entró una llamada a través de la Sala del 091 en la que se comunicaba que había varios jóvenes amenazando a un hombre y uno de ellos estaba esgrimiendo una navaja, profiriéndole insultos y amenazas, aportando descripción física tanto de los varones, como de los vehículos en los que se desplazaban.

Una vez en el lugar de los hechos, los policías se entrevistaron con el requirente del servicio y víctima, quien manifestó que instantes antes se había parado un taxi cerca de él, del que se apeó una mujer de avanzada edad, por lo que se acercó a ayudar a la misma, momento en el que tres ciclomotores se colocaron tras el taxi, dando acelerones y malos gestos con la intención de que la mujer se diera más prisa y pudieran seguir con su marcha, a lo que la víctima les hizo gestos para que mantuvieran la calma. Tras estos hechos, los jóvenes se apearon de sus vehículos y se dirigieron hasta el hombre, gritando insultos y amenazas, sacando uno de ellos una navaja tipo mariposa, para posteriormente abrirla y dirigirse a él, esgrimiéndola y haciendo movimientos amenazantes mientras le indicaba que fuera hacia él. La víctima, ante el temor que pudiera alcanzarle, se dirigió hacia un bar cercano, saliendo del interior varias personas con intención de socorrerle, pudiendo observar diversos testigos como los jóvenes continuaban profiriendo insultos y amenazas, al mismo tiempo que el que portaba la navaja la esgrimía hacia todo aquel que salía del establecimiento.

Al mismo tiempo que los agentes se entrevistaban con la víctima, otros policías, que se dirigían al lugar, se pararon en una calle cercana, dando el alto a un ciclomotor que correspondía con la descripción aportada sobre el autor de los hechos. Mientras se entrevistaban con el conductor del ciclomotor y su acompañante, se personaron varios jóvenes en el lugar a bordo de otro ciclomotor, manifestando ser conocidos de los identificados y que habían estado presentes en la trifulca que se había dado momentos antes con estos jóvenes, observando como uno de los varones había esgrimido una navaja, tipo mariposa, hacia una persona con la que habían tenido un problema momentos antes.

Estos jóvenes y amigos del detenido condujeron a los agentes a un garaje cercano, donde supuestamente se había deshecho de la navaja, no pudiendo recuperar la misma, ya que el garaje se encontraba cerrado y el detenido había elevado la barrera varios centímetros para introducir la misma dentro y en ese momento no se podía abrir. Los agentes identificaron a todos los jóvenes que se encontraban en el momento de la trifulca, quienes no habían participado activamente en los hechos, si bien localizaron al joven que habría esgrimido la navaja, procediendo a su detención como presunto autor de un delito de amenazas con arma blanca.