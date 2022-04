Denuncian que una inválida con Covid de Génova, de 75 años, lleva diez días sin asistencia

La familia de una inválida de 75 años, que ha contraído Covid, ha denunciado que lleva diez días sin recibir asistencia debido a la enfermedad «ya nadie va a cuidarla ni a interesarse por su estado». Su hermano lleva tres años intentando que ingrese en una residencia, para que tenga un cuidado más personalizado, ya que la mujer vive sola y con movilidad reducida sus problemas se multiplican. A diario, hasta ahora, un servicio domiciliario le llevaba comida, pero desde que advirtió que padecía Coronavirus nadie se ha presentado en su casa para ayudarla.

Por las mañanas, de ocho a nueve, acudía a su piso de Génova una trabajadora, que la duchaba. «No ha vuelto desde que está enferma y una trabajadora social nos ha dicho que esto es una vergüenza. No se puede creer lo que está pasando».

La familia reclama una solución urgente: «Si tienen que venir con trajes especiales para no contagiarse lo entendemos, pero lo que no puede ser es que la dejen sola tantos días. Es una mujer mayor que no puede valerse por si misma».