Tiene 17 años, pero ya se ha convertido en un auténtico ciberdelincuente y depredador sexual por internet. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a un adolescente acusado de un delito de 'child Grooming', provocación sexual, distribución de pornografía infantil, amenazas y revelación de secretos. La investigación se inició tras la recepción de la denuncia de un menor que informó a los agentes que, a través de la red social, había contactado con él un perfil de una supuesta chica.

Tras mantener algunas conversaciones con la supuesta adolescente el chico decidió enviarle una serie de fotografías y vídeos de carácter íntimo en los que aparecía desnudo. A partir de ese momento, el ahora detenido, que se había hecho pasar por una chica, comenzó a amenazarle y coaccionarle con difundir a los amigos, familiares y compañeros de colegio todo el contenido del que disponía, si no continuaba enviándole más imágenes de contenido sexual. El menor ya no aguantó más y le contó lo sucedido a sus padres. La víctima no accedió a lo solicitado por el autor, y éste procedió a cumplir las amenazas y a compartir los archivos de los que disponía entre el núcleo familiar y de amistades de la víctima.

En el transcurso de la investigación, se lograron identificar un total de once víctimas, todas ellas menores. Tras las gestiones de investigación se logró identificar al acusado, un adolescente de 17 años, quién mediante una compleja trama de ingeniería social perpetraba los ataques.El modus operandi siempre era el mismo, contactaba con un perfil falso de una red social simulando ser un chico o una chica, ganarse su confianza y obtener contenido (fotos y vídeos) de índole íntimo o sexual. En el momento que el autor de los hechos conseguía alguna imagen de este tipo, comenzaba a amenazar constantemente a las víctimas para que le enviasen más archivos del mismo tipo.

Señalar que varias de las víctimas informaron que en el momento que no accedieron a enviar más material pedófilo, el denunciado llevaba a cabo sus amenazas compartiendo los archivos de los que disponía en el entorno de las víctimas.En el transcurso de la investigación y una vez identificado el presunto autor, por parte del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos se llevó a cabo un registro domiciliario, con la debida autorización judicial, procediendo a la detención del presunto autor.

En su domicilio se comprobó que éste efectivamente gestionaba las cuentas investigadas, procediendo a intervenir material de almacenamiento informático con gran cantidad de información que se encuentra en proceso de análisis. Llama la atención las medidas de seguridad adoptadas por el detenido, como el uso de diferentes cuentas de correo electrónico y perfiles sociales, tanto de chicos como de chicas que eran utilizados por éste para cometer los hechos delictivos.

La Policía Nacional, en vista del auge que está teniendo este tipo de práctica delictiva, quiere aprovechar para recordar, en especial a los jóvenes, que deben tener cuidado y estar siempre alerta al utilizar cualquier tipo de red social, solo confiar en los perfiles de personas a las que conozcan personalmente y evitar el envío de de imágenes o vídeos comprometedores a cualquier persona conocida o no, con el fin de evitar ser víctimas de estos delitos y en consecuencia de verse amenazados, coaccionados y que se distribuyan sus imágenes a través de internet.

El Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos quiere hacer hincapié y recordar que el mero hecho de compartir o solicitar imágenes de desnudos o contenidos sexuales de menores, es un hecho delictivo tipificado en el código penal y ello es perseguido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.