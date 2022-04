Rescatan de madrugada a siete excursionistas, uno de ellos menor, perdidos en el Torrent de Pareis

Los Bomberos de Mallorca y la Guardia Civil rescataron en la madrugada de este sábado a siete excursionistas murcianos, uno de ellos menor de edad, que se habían adentrado en el Torrent de Pareis y al caer la noche se perdieron. El grupo estaba extenuado y algunos de sus miembros presentaba síntomas de hipotermia.

Según los datos facilitados desde los dos cuerpos de emergencias, el aviso llegó poco antes de las once de la noche, cuando uno de los excursionistas pudo contactar telefónicamente para contar que estaban perdidos y que no podían encontrar la salida del torrente. Se encontraban cerca de la zona conocida como s’Entreforc y no llevaban ropa de abrigo, por lo que estaban ateridos de frío. Con la luz del día, cuando comenzaron el trayecto, las temperaturas eran altas, pero al caer la noche el termómetro se desplomó.

Rápidamente, el GREIM (Grupo de Rescate en Montaña) de la Guardia Civil se desplazó hasta aquella zona de montaña, al igual que los expertos en rescates de los Bomberos de Mallorca.

En perfecto estado

Los funcionarios recomendaron al grupo que no se movieron de su posición por dos motivos: para poder localizarlos con mayor facilidad y para evitar que se accidentaran entre aquellas rocas resbaladizas.

Tras llegar hasta ellos, comprobaron que no había ningún herido de consideración e iniciaron el trayecto para salir de aquel paraje. Finalmente, a las dos y media de la madrugada llegaron a la carretera y no fue necesario trasladar a ninguno al hospital. Los turistas tenían sus coches allí y pudieron regresar a sus establecimientos.