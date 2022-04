Condenado un hombre por dejar morir a su perra enferma en una finca de Sencelles

Un juzgado de lo Penal de Palma condenó este miércoles a un hombre a tres meses y un día de prisión por dejar morir a su perra gravemente enferma en una finca de Sencelles en el verano de 2018. El acusado, de 71 años, reconoció los hechos ante la magistrada y se declaró culpable de un delito de maltrato grave a animales domésticos y aceptó la pena, a la que se llegó tras un acuerdo de conformidad entre su abogado y la representante del Ministerio Fiscal antes de celebrarse la vista.

Los hechos se remontan a fechas comprendidas entre julio y agosto de 2018. El imputado tenía en una finca de Sencelles a una perra, de raza mestiza con pitbull, atada con una cadena. El hombre sabía que el animal padecía piometra y leishmaniosis, enfermedades que ponían en peligro su vida. Aun así no inició tratamiento veterinario indicado por los facultativos para poder curar a la perra. Esto provocó un creciente estado de sufrimiento en el can, que llegó a encontrarse desnutrido y en estado caquéctico y a no poder ni mantenerse en pie.

Los veterinarios del Centre de Proteccio d’Animals Domestics (CEPAD) de Santa Eugènia finalmente tuvieron que sacrificar al animal para evitar más sufrimiento. Además de la pena de prisión, que quedó suspendida por un plazo de dos años en los que el hombre no puede volver a delinquir, el procesado no podrá tener animales durante un año y un día ni tampoco poseer armas en dicho periodo. La jueza dictó sentencia en el mismo acto.