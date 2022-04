Una mujer ha acusado en el juicio en la Audiencia de Palma a un excompañero de trabajo por violarla en un piso de Palma. «Estaba inconsciente, no sé qué hizo conmigo. Es lo que me da mucha rabia, porque realmente perdí el conocimiento», ha declarado la denunciante este miércoles. Los hechos se remontan a la noche del 4 al 5 de septiembre de 2018.

La perjudicada ha recordado que salió a cenar a una pizzería con el acusado y su pareja y después estuvieron tomando copas en locales de ocio del Paseo Marítimo de Palma. A continuación, se dirigieron al domicilio del procesado y su novia, junto a otro compañero de trabajo, y estuvieron bebiendo más alcohol. «Empecé a perder el conocimiento. Me desperté en la habitación de invitados totalmente desnuda y con resaca. Lo primero que pensé fue: '¿Dónde estoy?' Me vestí por encima y me di cuenta que tenía semen cuando fui al baño».

La denunciante, que trabaja como azafata de vuelo, viajó a Madrid al día siguiente porque estaba de guardia y, una vez allí, acudió a la policía, donde entregó la ropa interior que llevaba la noche anterior. Este miércoles en el juicio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial ha sabido que la prueba de ADN ha dado positivo con el perfil genético del acusado.

El hombre, que se enfrenta a una condena de seis años de cárcel y 3.000 euros de indemnización, ha negado que hubiera violado a su excompañera de trabajo y amiga.

-Ha aparecido ADN suyo en las bragas de la joven, ¿ cómo se lo explica?- ha preguntado la fiscal.

-Porque teníamos relaciones a escondidas de mi pareja. Tuvimos encuentros cinco o seis veces.

La última vez, quizás, hacía cinco o seis días antes de aquella noche.

La víctima ha asegurado que nunca ha mantenido relaciones con el hombre: «Jamás, nunca me he acostado con él».