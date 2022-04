Juicio a una cuidadora de una residencia de Palma por desatender a un interno con discapacidad

Una cuidadora de un centro residencial de personas con discapacidad intelectual de Palma se enfrenta a un año de prisión por desatender a un interno especialmente vulnerable durante dos días seguidos en octubre de 2020. El Ministerio Público acusa a la mujer, de nacionalidad española, de un delito continuado de abandono temporal de una persona discapacitada. Asimismo la acusación pública solicita para la procesada en su escrito de conclusiones provisionales, que no pueda ejercer su profesión durante doce meses. El juicio por estos hechos, tras no alcanzarse en la jornada de ayer un acuerdo de conformidad, está previsto que se celebre en el mes de mayo en una sala de lo Penal de Vía Alemania.

Los hechos se remontan a la madrugada de los días 5 y 6 de octubre de 2020. La imputada trabajaba en un centro residencial para personas con discapacidad intelectual en el turno de noche. Estaba al cuidado de un interno especialmente vulnerable, tal y como relata el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación. El día 5, «haciendo clara dejación de sus funciones», la mujer, de 60 años, no atendió al hombre en los intervalos establecidos. No le mudo el pañal por lo que pasó la noche orinado. Al día siguiente volvió a repetirse la situación. La empleada no se interesó ni vigiló al discapacitado durante todo el turno. La contención que sujetaba al varón se soltó parcialmente y se pasó toda la noche agitado en una postura incómoda sin que la procesada como cuidadora le auxiliara, tarea que tenía encomendada.

Un juzgado de Instrucción de Palma investigó el asunto y tomó declaración tanto a la imputada como a varios empleados del centro residencial. Finalmente la Fiscalía redactó su escrito de acusación y consideró que los hechos son constitutivos de un delito continuado de abandono temporal de una persona con discapacidad. Por ello solicita para la cuidadora un año de prisión y otro de inhabilitación para ejercer dicha profesión.