La jueza procesa por sedición a los pasajeros de la fuga de Son Sant Joan

«¿Cómo que no me preocupe? La hemos hecho tan gorda cómo para no preocuparse. Ten cuidado, amigo». Los mensajes que intercambiaron los fugados de Son Sant Joan son otro de los indicios que valora la magistrada. «Si os detienen a vosotros ya seguimos todos, no hay que dar muchas vueltas», se dicen entre ellos, lo que lleva a la conclusión de que estaban coordinados. La magistrada ha citado a todos los investigados a través de videoconferencia el próximo mes de mayo para el trámite de la declaración indagatoria del sumario.