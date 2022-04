«Estoy viva de milagro. Yo estaba a punto de cruzar la calle cuando escuché una gran explosión. De repente, estaba todo negro. Sentí que me cayó algo sobre mi cabeza y, automáticamente, acabé desplomada en el suelo perdiendo el conocimiento por unos instantes». Así arranca el relato de Tatiana Joseth, la mujer que resultó herida el pasado miércoles día 30 tras ser golpeada por varios cascotes en el cuello que se desprendieron durante la instalación de un semáforo en el barrio de Pere Garau. La viandante tuvo que ser trasladada a un hospital tras ser atendida en el lugar por los sanitarios. «Perdí la noción del tiempo. Mientras estaba en el suelo dolorida cerré los ojos y pensaba que nunca los volvería a abrir. Fue una pesadilla», añade Tatiana, visiblemente dolorida y con un brazo en cabestrillo.

«En el momento del suceso yo iba sola y quiero agradecer a un joven que me ayudó y que permaneció a mi lado en todo momento. Me gustaría contactar con él para agradecerle lo que hizo. Fruto de los nervios, el dolor y de un ataque de ansiedad, comencé a gritar. Me asusté mucho porque perdí la visión por unos instantes», comenta la afectada.

Una ambulancia del SAMU-061 trasladó a la víctima al hospital de Son Espases.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 11.30 horas. Al parecer, según el testimonio de varios testigos, una grúa estaba realizando tareas de instalación de un semáforo en la calle Gabriel Llabrés. En un momento dado, la máquina golpeó un cable y posteriormente derribó parte de una fachada. Parte de los cascotes cayeron sobre Tatiana. Desde el pasado miércoles hasta el domingo, la mujer permaneció ingresada en Son Espases. El domingo, recibió el alta médica y permanece desde entonces en casa muy dolorida.