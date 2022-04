Francisco Javier Almeida, considerado presunto autor del homicidio de Álex, un niño de 9 años, el pasado 28 de octubre en Lardero (La Rioja), se ha acogido este martes a su derecho a no declarar antes el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño. El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha detallado que Almeida, en calidad de investigado, ha comparecido por videoconferencia desde el centro penitenciario de Segovia donde permanece ingresado en prisión provisional.

Su comparecencia, dentro de la fase de instrucción previa, apenas ha durado un minuto, en el que el juez le ha leído sus derechos, entre ellos el de no declarar, al que se ha acogido, «con lo que no hemos podido escuchar su versión», ha lamentado Alicia Redondo, la abogada que representa a la familia del niño, como acusación particular, y también a la Asociación Clara Campoamor, como acusación popular. Así, el acto jurídico «ha durado poco más de un minuto», ha afirmado la letrada en declaraciones a los periodistas, y, «además, ha habido problemas para conectar por videoconferencia», con lo que «ni siquiera puedo decir cómo le he visto».

Ha considerado que en este caso «existen ya pruebas, sobradamente, que tienen mucho peso» para determinar la autoría del asesinato, «pero nos hubiera gustado escucharle a él, conocer su versión». «Ahora habrá que seguir practicando pruebas y diligencias y ver qué van diciendo, pero creemos que hay suficientes pruebas porque a él (Almeida) le encontraron con el niño en los brazos»; «hay más cuestiones en las que ha trabajado la Guardia Civil y todo nos hace pensar que sabemos perfectamente lo que pasó», ha dicho Redondo. Ha reconocido que «queda alguna pequeña incógnita» de lo sucedido el 28 de octubre de 2021 y «él lo podía haber aclarado si hubiera declarado hoy», pero «me imagino que, por consejo jurídico, ha decidido no hacerlo».

«En principio, no está previsto que declare otra vez en fase de instrucción y cuando se abra el juicio oral tendremos otra oportunidad de escucharle», ha afirmado. En la vista de este martes han declarado el padre del menor y varios policías, ha detallado Redondo, además de los primeros sanitarios que trataron de reanimar al niño y «lo que han dicho ratifica lo que ya sabemos». «Deseamos que el juicio sea cuanto antes, en cuanto acabe la instrucción, porque, al final, cuando el procedimiento judicial termine, dará cierta tranquilidad a los padres para intentar sobrevivir de otra manera, sin Álex, pero ya con su asesino en la cárcel», ha destacado la letrada. Estas declaraciones se producen en la fase previa del caso, ocurrido en la tarde del 28 de octubre de 2021, cuando, según los datos iniciales de la investigación, Almeida pudo llevarse con engaño a Álex, quien estaba jugando en un parque disfrazado de «niña del exorcista», con motivo de Halloween. El padre de otra de las niñas, tras conocerse lo ocurrido, subió a la casa de Almeida, situada en las cercanías del parque, y, cuando le abrieron la puerta, vio al investigado, quien estaba en libertad condicional desde abril de 2020, con el niño en brazos y le dijo que se había «desmayado». El niño, que estaba inconsciente, falleció allí mismo. El 17 de agosto de 2023 se extinguía la condena que se le impuso a este hombre por el asesinato y agresión sexual a una joven agente inmobiliaria en Logroño en 1998; y en 1993 fue condenado a 7 años de prisión por otro delito de agresión sexual.