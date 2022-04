Indignación e impotencia. Los vecinos de la zona centro de Palma se muestran muy preocupados ante la oleada de robos perpetrados en el interior de vehículos que llevan padeciendo en los últimos días. En la madrugada de este domingo, han sido numerosos los vehículos que estaban estacionados en las calles Patronato Obrero, Costa i Llobera, Margalida Caimari y otras adyacentes, que han visto cómo los ladrones fracturaron los cristales de sus coches, se introducían en el interior, lo revolvían todo y se llevaban algunos objetos.

Varios vecinos han contactado con Ultima Hora para mostrar su enfado y explicar la situación de inseguridad que está viviendo la ciudad. «Estamos en pleno centro de Palma y tengo miedo de dejar el coche debajo de mi casa. Hoy es domingo y los talleres están cerrados. He tenido que poner un plástico y llevar el vehículo a un párking público hasta que me pongan un cristal nuevo», apunta Inés, una de las afectadas.

Rotura de cristal y robo de un coche en Patronato Obrero.

En muchos de los casos, el botín obtenido por los ladrones resulta insignificante. Actualmente, en el interior de los coches la gente no suele dejar objetos de valor. «El problema es que se han llevado unas gafas de sol de los chinos y dos euros en monedas, pero me han reventado un cristal y tengo problemas para poder abrir la cerradura. La broma me puede salir por más de 800 euros en destrozos», comenta otro de las víctimas.