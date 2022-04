Un hombre niega haber tratado de matar con un machete a su compañero de piso en Alcúdia

Un hombre negó este viernes en la Audiencia de Palma haber intentado matar con un machete a su compañero de piso en Alcúdia. El acusado, de 42 años y origen marroquí, explicó que chocaba mucho con la víctima y que las discusiones eran frecuentes. La tarde del 4 de septiembre de 2020 había estado bebiendo alcohol en un bar y al regresar al domicilio vio al perjudicado sentado en el sofá. «Yo no me acuerdo qué le dije, pero se fue a su habitación y sacó un cuchillo».

–¿Y a usted no se le ocurrió salir corriendo?–, preguntó la fiscal.

–Ese fue mi fallo.

El hombre contó que se defendió del ataque empujando al hombre y que golpeó a la víctima en la cabeza con la empuñadura del arma. «No tuve intención de quitarle la vida. Le di golpes para defenderme. Quiero decir una cosa: estoy muy arrepentido, he perdido mi trabajo, el contacto con mi hijo y no me he podido despedir de mi padre. Yo voy a pagar la indemnización a la víctima». El perjudicado confirmó que su compañero de piso le atacó con un cuchillo de 30 centímetros de hoja y que temió por su vida. Otro compañero de piso, que declaró como testigo, dijo que estaba durmiendo la siesta cuando se produjo la pelea. «El machete estaba en un cajón de la cocina y lo utilizábamos para cortar huesos de cordero y de cerdo». La fiscal reclama una condena de siete años y medio de cárcel para el agresor por un delito de intento de homicidio.