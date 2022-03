Una carrera ilegal de ciclomotores realizada este miércoles por los alrededores de la calle de la Iglesia de Remei de Palma se saldó con diez denuncias y seis personas implicadas. Los hechos ocurrieron hacia las 19 horas, cuando agentes del Grupo de Actuación Preventiva de la Policía Local de Palma se personaron en el lugar alertados por diversas llamadas que informaban de que se estaba produciendo una carrera ilegal en la vía pública, ha informado este jueves la policía en una nota.

Los policías controlaron a seis vehículos e identificaron a seis personas. En total interpusieron denuncias por no haber pasado la inspección técnica de vehículos, no efectuar el cambio de titularidad del vehículo, no llevar la placa visible, no llevar casco, por circular en dirección prohibida, por carecer de retrovisor, por emplear un tubo de escape ineficaz y por desobediencia a los agentes de la autoridad.