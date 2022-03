Un violento incendio se ha declarado en una nave industrial de Montornès del Vallès (Barcelona) y ha generado una intensa humareda que está obligando a pedir a la población de las zonas más próximas que no salga de casa, cierre puertas y ventanas y no utilice los sistemas de climatización y ventilación. El incendio se ha declarado poco antes de las 19:00 horas en una fábrica de disolventes para pinturas y ha quemado bidones, depósitos y palés, aunque no se ha registrado hasta ahora ningún herido.

📹 Columna de fum molt visible per l'incendi que afecta, una nau industrial, a Montornès del Vallès.

12 dotacions #bomberscat pic.twitter.com/IhPgK69G0A — Bombers (@bomberscat) March 18, 2022 Tambien tenemos fallas en montornes pic.twitter.com/DUfgDIicmP — ☄️Pérez® (@raaulpeereez_) March 18, 2022 El incendio, que está quemando también el interior de la nave, ha creado una intensa humareda y ha obligado a cortar durante algún tiempo las líneas de tren convencionales y de alta velocidad en Montornès. Además, a raíz del incendio, en cuyas labores de extinción están trabajando 22 dotaciones de los bomberos, se ha activado en fase de alerta en plan de emergencia del sector químico Plaseqcat. Los bomberos están tratando de establecer un cortafuegos para tratar de impedir que las llamas se extiendan a otras empresas colindantes con la nave afectada.