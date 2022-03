Condenada por romper un vaso de cristal en la cara a una mujer en Palma

Una mujer fue condenada este jueves por romper un vaso de cristal en la cara a otra en un bar de Palma. La acusada aceptó dos años de cárcel en el juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y tendrá que indemnizar a la víctima con 6.000 euros por las lesiones y secuelas ocasionadas.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 19.10 horas del 25 de diciembre del año 2018. La mujer se encontraba en el interior de un bar cuando «sin mediar provocación previa», según la Fiscalía, se dirigió a la perjudicada y le rompió un vaso de cristal en la cara. El Ministerio Público recoge en su escrito que la procesada mantenía «una relación difícil» con la perjudicada. A consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió heridas frontales y en el tabique nasal que precisaron de puntos de sutura. Las lesiones tardaron diez días en curar.

El abogado de la agresora solicitó la suspensión de la pena de prisión y el tribunal no se opuso. La mujer no ingresará en la cárcel con la condición de que no cometa ningún delito en tres años y de que abone la responsabilidad civil en un plazo de dos. La fiscal reclamaba inicialmente una pena de cuatro años de prisión, pero este jueves rebajó su petición tras llegar a un acuerdo con la defensa.