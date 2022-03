La expareja del productor de televisión Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, ha lamentado que está «en búsqueda y captura» por presuntamente quebrantar una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con su exmarido y sus hijos que ella asegura que ha respetado. «¿Que cómo se vive así? Con terror», ha dicho en una entrevista de 'La Vanguardia' este jueves, después de que los Mossos d'Esquadra se presentaran en su casa el lunes para detenerla, según ha asegurado.

Ha explicado que, cuando supo por su actual pareja que los Mossos la buscaban, no fue a su casa: «Si fuera detenida, no presentaría resistencia, como nunca he hecho. Intentaría a la primera posibilidad acabar con mi vida». Dobrowolski está investigada por presuntamente intentar matar a Mainat y fue condenada en julio por quebrantar la orden de alejamiento de su exmarido e intentar entrar en su casa, lo que asegura que hizo para pasarles un móvil a sus hijos y mantener el contacto con ellos.

«Hay dos víctimas que son mis hijos. ¿Quién va a decir que ellos salieron ganando con esta situación? Ahora su madre está a la fuga. No sé cuándo podré volver», ha lamentado. Y sobre la causa judicial por el presunto intento de homicidio a Mainat, ha asegurado que está «deseando el día del juicio para que se acabe esta broma».