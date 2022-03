Ocho nuevas jóvenes, todas ellas menores de edad, han interpuesto denuncia judicial contra el profesor mallorquín detenido en la Isla por abusar, presuntamente, de cinco de sus alumnas, elevándose hasta trece el número de denunciantes hasta la fecha. Nada más explotar el caso mediáticamente, no tardaron en aflorar nuevos casos. Al igual que los anteriores, el docente no cesaba de lanzar propuestas a sus alumnas para verse fuera del horario escolar, así como lanzar comentarios obscenos sobre su cuerpo o incluso sobre las madres de las escolares. Hasta el momento, el número de víctimas asciende a trece, todas ellas residentes en Ibiza. La investigación, continúa abierta y también se están rastreando el resto de institutos donde el profesor estuvo impartiendo clases de catalán. A pesar de que el grueso de los episodios denunciados tuvieran lugar en Eivissa (Santa Eulària del Riu) el profesor es natural de Manacor, aunque su residencia no siempre estuvo fijada en esa localidad.

En un primer momento, el profesor detenido negó los hechos en sede policial y en el juzgado de guardia. Está previsto que en los próximos días arranque la toma de declaraciones en el juzgado de Eivissa que instruye la causa. En el informe policial, al que ha tenido acceso Ultima Hora, se recogen las declaraciones de las víctimas y también de varios profesores. En las mismas se afirma que una de las alumnas –de 15 años– llegó a mantener una relación extraescorlar con el investigado a través de redes sociales, llegando a recibir de éste vídeos y fotos masturbándose. De igual forma, su alumna también confesó que una compañera suya le contó que mantenía contacto con otras compañeras fuera del horario lectivo y que incluso una de éstas, plenamente identificada, había llegado a mantener relaciones sexuales. Gran parte de las adolescentes sostienen que mantenían esta relación como un «intercambio de favores» con su profesor de catalán. La Guardia Civil, tras contactar con el resto de chicas, éstas se vinieron abajo y lo confesaron todo. En otra declaración, una de las afectadas dijo que tuvo que enviar una fotografía de ella en tanga a través de la mensajería de Instagram. Mientras que otra víctima reconoció que había mantenido sexo con él a cambio de la propuesta de ayudarla a que pudiera visitar a su novio que se encontraba interno en un centro de menores.