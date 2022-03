«Me dijo que era un policía corrupto y que si decía algo se me caería el pelo»

«Metió a la víctima en un sótano lleno de contadores. El procesado eligió el lugar, se aprovechó de su envergadura y le dijo que era policía para amedrentarle. Y haciendo uso de la fuerza la violó. Nos encontramos ante un auténtico depredador sexual». El informe de la fiscal, este jueves, en un juicio contra un hombre acusado de violar a una prostituta en Palma fue contundente.

La perjudicada recordó que el hombre, español de 44 años, contactó con ella a través de una página web de servicios sexuales en noviembre de 2020. «Quedamos en la calle Manacor y me metió en un portal. Me bajó a golpes por la escalera hasta el sótano», explicaba ante un tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Palma. El acusado, esposado y custodiado por dos policías, negaba con la cabeza mientras escuchaba la versión de la denunciante. «Me dio golpes en la cara y patadas por el cuerpo. Me dejó tirada en el suelo y se fue tan campante», añadió la mujer.

«Me dijo que era un policía corrupto y me amenazó con que si decía algo se me caería el pelo». La mujer no denunció. Comunicó lo sucedido al administrador de la página de contactos en la que se anunciaba y descubrió que a más chicas les había hecho lo mismo. «Sabían quién era».

–¿Puedes decirnos si es él?, preguntó la fiscal.

La mujer, que estaba sentada frente al tribunal, se dio la vuelta y lo señaló con el dedo índice.

–Sí, es él.

«Y encima este señor se mofaba. Me humillaba. Se lo estaba pasando pipa. Disfrutó bien el señor», concluyó la denunciante. El procesado, en junio de 2021, abordó a una joven que paseaba el perro con su hermana en la calle Manacor. «Mi hermana se paró a hablar con un amigo y vi a un hombre que se acercaba con un walkie-talkie. Me preguntó qué hacía en la calle sin mascarilla y me dijo que era policía y que le enseñara la documentación». El acusado le pidió que le enseñara el coche. «Me cogió las llaves y me dijo que me subiera de copiloto, que me llevaría a comisaría. Yo estaba muy nerviosa, con mi perra encima. Aparcó el coche en la calle Eucalipto y me dijo que me tenía que desnudar». La joven empezó a dar patadas al coche y el hombre bajó y se marchó. –¿Cuánto tiempo estuvisteis en el coche?, preguntó la fiscal a la chica. –Para mí fue eterno, no lo sé.