Mata a su pareja de un disparo y se suicida en Toledo

Un hombre ha matado presuntamente de un disparo a su pareja en la localidad de Maqueda (Toledo) y se ha suicidado después. Los hechos han ocurrido a las afueras de un restaurante situado en el kilómetro 74 de la A-5, dentro del termino municipal del municipio toledano. Fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press señalan que una patrulla de Tráfico del Instituto Armado ha recibido un aviso ciudadano a las 9.00 horas de este jueves por una detonación en las proximidades del citado restaurante. Una vez personada la patrulla en el lugar ha confirmado el fallecimiento de ambas personas.

Según las primeras investigaciones, no hay antecedentes por malos tratos en el sistema de violencia de género entre los fallecidos. No obstante, desde la Guardia Civil señalan que todo apunta a que se trataría de un caso de violencia de género ya que el hombre y la mujer mantenían o habrían mantenido una relación. La Policía Judicial se encuentra en el lugar para investigar los hechos. Desde el Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, confirman que la mujer fallecida tenía 45 años, mientras que no hay datos de edad del hombre fallecido.

De su lado, el alcalde de Maqueda, Andrés Congosto, ha asegurado en declaraciones a Radio Castilla-La Mancha recogidas por Europa Press que la mujer presuntamente asesinada era trabajadora del restaurante donde ha tenido lugar el suceso, y que todo apunta a que tras disparar a la víctima, el agresor se habría quitado la vida a unos 200 metros.