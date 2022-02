Juzgan a un joven en Palma por circular en coche con una pegatina falsa de la ITV

Un mal estacionamiento se lo puso en bandeja a la Policía Local de Palma. Un joven ha sido juzgado en Vía Alemania acusado de circular en coche con una pegatina falsa de la ITV. El procesado decidió no presentarse a la vista. La Fiscalía pide para el imputado, de 25 años y nacionalidad española, una multa de 1.215 euros. Su abogado solicitó la absolución. Los hechos se remontan al 22 de marzo del año pasado. Una patrulla de la Policía Local de Palma observó un coche estacionado sobre un paso de peatones en la calle Francesc Julià de la capital balear. «Como suele ocurrir en estos casos, metemos los datos del vehículo en una base de datos y vimos que la fecha que tenía en la pegatina de la ITV no correspondía con lo que nos aparecía», declaró uno de los agentes durante la vista celebrada en Penal 2.

El imputado circulaba con un coche que no había pasado favorablemente la inspección técnica de vehículos en 2017, pero tenía visible en la esquina superior derecha de la luna delantera una pegatina que intentaba aparentar que en abril de 2020 había recibido el visto bueno en alguna estación de la Isla. El otro funcionario que declaró ante la jueza señaló que el acusado les dijo «tengo cita para pasarla» cuando le comunicaron que iba a ser investigado por circular con un distintivo que no era correcto. No coló y fue imputado por un delito de uso de certificación falsa.

El acusado decidió no acudir al juzgado tras ser debidamente notificado y a pesar de ello –al tratarse de una pena inferior de dos años– las partes decidieron celebrar la vista. El fiscal, tras escuchar a los testigos, mantuvo su petición inicial de condena de multa de 1.215 euros. El juicio quedó visto para sentencia.