Un acusado por el secuestro de los farmacéuticos de Artà inculpa a otro el último día del juicio

‘El Lechuguín’, como se hace llamar uno de los acusados por el secuestro de los farmacéuticos de Artà, salió satisfecho de su declaración, este miércoles, en el último día del juicio en la Audiencia de Palma. –¿Lo he hecho bien?, ¿he dicho las cosas bien?, preguntó a su abogada de oficio, desde los calabozos, y luego le pidió su teléfono móvil.

El hombre había renegado de ella, el pasado lunes, en la primera sesión de la vista: «No he preparado nada, es la primera vez que veo a mi abogada por este juicio. Pienso que tendría que haber hablado antes».

‘El Lechuguín’ fue el único de los tres acusados, que se enfrentan a 15 años de cárcel cada uno, que hizo uso del turno de la última palabra. Sacó una hoja con anotaciones y empezó a soltar todo lo que se guardó el primer día: «No quiero pasar media vida en la cárcel, no he podido preparar el juicio como es debido, no me explico cómo se me mete en este asunto. Me querían hundir, tirarme mierda. Uno de los acusados me ofreció hacer el robo y yo le dije que no podía porque acababa de pasar 11 años en la cárcel. Me arrepiento de haber conocido a estos dos y quiero pedir perdón a las víctimas».

El fiscal sostuvo que los tres participaron en el secuestro del matrimonio. Agredieron al farmacéutico con una pistola táser, les robaron las joyas que tenían en la caja fuerte, encerraron a la mujer en el maletero del coche y se llevaron al hombre hasta un cajero de Sant Llorenç para que les entregara 500 euros.