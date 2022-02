Víctima de una violación en Capdepera: «Me dijo: 'si me denuncias, cuando salga de la cárcel voy a matarte»

Una mujer ha sostenido este miércoles, durante el juicio en la Audiencia Provincial de Baleares, que su ex pareja la violó en Capdepera y, para ello, la amenazó con un cuchillo: «Me dijo: 'si me denuncias, cuando salga de la cárcel te mataré a ti y a tu hija». La Fiscalía pide 17 años de prisión para el presunto culpable, que ha negado los hechos durante su declaración, en la que sólo ha respondido a preguntas de su abogado. El hombre permanece en prisión desde que supuestamente se cometieron los hechos, en septiembre de 2019.

Durante la declaración de la víctima, visiblemente afectada, ha detallado cómo el encausado llegó a su casa y, tras una breve discusión, le puso un cuchillo en el cuello para después penetrarla tanto vaginal como analmente a pesar de su negativa en todo momento. «Tenía mucho miedo», ha subrayado. Según sus palabras, mantuvieron una relación durante dos años, un periodo en el que «siempre había discusiones porque él quería mucho sexo y yo no». Por este motivo, la mujer ha aseverado que reaccionaba mal y se enfadaba.

Tras no aguantar más, ella decidió cortar la relación, pero él siguió guardando las herramientas en su garaje. «Solía venir sin aviso, así que le pedí a una amiga que quería cambiar las cerraduras porque tenía miedo de que él pudiese entrar», ha relatado. El día en el que presuntamente la violó, la víctima ha contado que estaba esperando a su amiga y al marido de ésta para cambiar la cerradura, cuando alguien entró en su casa y fue su ex novio. «En ese momento supe que había algo mal. Él quiso hablar conmigo, pero no quise, así que se acercó más, sacó un cuchillo de su pantalón y me tiró al suelo», ha detallado.

Tras agarrarla y llevarla hasta el dormitorio, la mujer ha declarado ante la juez que el hombre la obligó a desnudarse y a tener sexo. Ella ha insistido en que pidió que parara, pero él no lo hizo y no le quitaba el cuchillo del cuello. «Me quedé paralizada. Todo fue muy rápido aunque para mí fue un tiempo muy largo», ha defendido, a la vez que ha subrayado cómo después del dormitorio, la llevó del brazo hasta el salón y continuó violándola en la mesa del salón.

Una vez que acabó todo, la obligó a ir al baño para que se lavara «bien» mientras él estaba con el cuchillo. Una vez que acabó, la obligó a vestirse y le dio el cuchillo mientras le dijo: «Éste es el cuchillo de mi abuelo. No te atrevas a ir a la Policía. Si me denuncias, cuando salga de la cárcel te mato a ti y a tu hija». Cuando el ex novio abandonó la casa, la mujer ha reconocido que se derrumbó. Entonces, llegó su amiga y su marido para cambiar la cerradura, que según ha declarado la mujer como testigo halló a la víctima llorando, «muy mal y con mucho miedo».

Finalmente, fue el marido de esta testigo quien decidió ir a la Policía Local de Capdepera para interponer la denuncia. Los agentes locales, que también han estado presentes en el juicio, acudieron hasta la casa de la víctima y escucharon su versión, que han relatado ante la jueza. Ambos policías locales han coincidido en que la mujer estaba «abatida y muy nerviosa». Además, se hicieron cargo de la navaja, que el supuesto violador había dejado en la casa de la víctima. Posteriormente, fue la Guardia Civil quien llevó a la mujer hasta el Hospital de Manacor donde le hicieron un reconocimiento médico.

El encausado niega los hechos

El presunto agresor ha sido el primero en declarar para insistir en su inocencia al negar los hechos. El hombre ha asegurado que él fue a la finca alertado por ella por las grabaciones de una cámara instalada en el exterior y, tras una breve discusión, entraron en el dormitorio. «Yo le insistí en que instalara cuatro cámaras en la finca para quedarme más tranquilo, pero ella se negaba a enseñarme las grabaciones», ha dicho, para después explciar que tras estar hablando en la habitación, se tumbaron en la cama y comenzaron a tener sexo. El encausado ha negado que sacase un cuchillo durante el tiempo que estuvo con ella en la casa.

La Fiscalía pide para el hombre 15 años de prisión por violación y dos años por amenazas, así como la prohibición de acercarse a la víctima durante 27 años. También indemnizar a la víctima con 12.000 euros. El juicio quedará visto para sentencia este jueves, cuando los diferentes abogados y la Fiscalía realicen la lectura de las conclusiones.