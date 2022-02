Las reacciones a los temblores en Mallorca: «¿Alguien más lo ha sentido?»

Vecinos de varias localidades de Mallorca sintieron la noche de este martes un fuerte temblor que pilló por sorpresa a muchas personas que se preguntaban a través de las redes sociales qué estaba pasando. El movimiento se dio en diversos puntos del Raiguer, como Santa Maria o Marratxí, en torno a las 19.40 horas y provocó que una gran cantidad de ciudadanos se pusiese en contacto con la Policía Local de Marratxí y con los Bombers de Mallorca. Santa Maria fue la zona donde se generó más «alarma», aunque tal y como han detallado los bomberos no se ha detectado ningún incidente.

El propio alcalde de esta localidad, Nicolau Canyelles, aclaró en declaraciones a IB3 que habían sido los propios vecinos quienes alertaron de la sacudida. Sobre las 20:00 horas los usuarios empezaron a publicar en Twitter que habían sentido un movimiento e incluso algunos aseguraban que «parecía una explosión». Una de las quejas que más se repitió fue que este fenómeno no aparecía reflejado en el Instituto Geográfico Español. «Aún no lo ha registrado @IGN_Sismologia pero varios amiguetes en Marratxí me cuentan que lo han sentido… incluso, alguna réplica posterior», indicaba un tuitero.

Acaba de temblar la tierra en Santa Maria. Alguien más lo ha sentido?#temblor #terremoto #mallorca — Yolanda (@Yolandisssima) February 22, 2022

En Sa Cabaneta hemos notado un temblor! Alguien más en Mallorca?#temblor #mallorca #marratxí — Dani Cañellas (@danicanyellas) February 22, 2022

Temblor muy fuerte sentido en EsCaulls... alguien más lo ha notado? #Marratxi #Mallorca — José María Colomina (@jmcolomina) February 22, 2022

Acaban de vibrar todas las ventanas en mi casa. Mal rollito antes de meterse en la cama. ¿Alguien más ha notado el temblor? #Mallorca — Trinchant🔬🗝 (@ttrinchant) February 22, 2022

Parece que Mallorca se mueve.

Ahora mismo se ha sentido un temblor. — Francisco de Assís 🎗️🔻 (@Assisiensis) February 22, 2022

Segundo temblor en Mallorca. Cagadita estoy. — Aurora Boreal (@Tijuana_Demente) February 22, 2022

¿Alguien de Mallorca ha sentido un temblor hace 20/30 min? — Vanesa (@VanesaDarder) February 22, 2022

Me están comentando que se están produciendo pequeños temblores en las afueras de #Palma. #Terremoto? También me están comentando que se han escuchado explosiones #Mallorca. @IGN_Sismologia no ha detectado ningún sismo en la última hora. ¿Has notado el temblor? 🧐⚠️ — Iván Domínguez Fuentes (@idfeiven) February 22, 2022

Pues por lo visto ha habido 2 terremotos en Mallorca pero el instituto Nacional de sismologia no ha detectado nada. Los vecinos hablan de explosión seguida de temblor.. — Mikel Vilella (@kekemeno) February 22, 2022

A través de Facebook los usuarios han señalado que el movimiento también se notó en Santa Eugènia y en zonas de Palma como Verge de Lluc, Son Ferriol, Son Gotleu, Son Cladera, el Vivero o el Rafal. Por el momento en el Instituto Geográfico Nacional no tienen constancia de ningún temblor de importancia en la zona de Baleares en las horas que señalan los testimonios, tal y como ha informado la Guardia Civil. Eso sí, una aplicación de Chile de alertas sísmicas ha informado la mañana de este miércoles a través de las redes sociales de la detección de un terremoto en Mallorca.