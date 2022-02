Vecinos de Marratxí y Santa Maria han notado en la noche de este martes un fuerte temblor cuyo origen no está del todo claro y que en un principio se ha relacionado con un terremoto, aunque desde la Guardia Civil se ha informado que el Centro Sismológico Nacional no tiene constancia de ningún seísmo de importancia. El centro de emergencias del 112 ha recibido llamadas de vecinos alarmados, que pensaban que se trataba de una explosión. Sin embargo, patrullas de la Policía Local han patrullado la zona y no han detectado ningún incendio.

Vecinos consultados por este periódico han asegurado que han sentido un temblor muy fuerte cuando estaban en sus casas y algunos han referido que al salir a la calle «hacía un olor muy extraño». De momento, no hay constancia de ningún herido ni tampoco de daños materiales de consideración, aunque en algunas redes sociales circulan informaciones sobre cristales rotos en algunas casas. El alcalde de Santa Maria, Nicolau Canyelles, confirma que se ha oído una gran explosión y ha temblado todo el pueblo. «Tenemos a la policía dando vueltas y no encuentran el foco, ningún escape o incendio. Estamos a ciegas», dice. Apunta a la posibilidad de que el origen pueda estar en foravila o en Bunyola. Vecinos de Santa Maria aseguran que «se han movido» sillas, lámparas y mesas. «Todo el mundo ha salido a la calle para ver qué sucedía y por miedo a que los tejados se viniesen abajo», asegura un residente del pueblo, que ha recibido mensajes de amigos de Portol que también han notado el temblor. Los vecinos, además, han apuntado que se han producido dos temblores: uno a a las 19.40 horas y otro a las 21.40 de este martes. Fuentes policiales señalaron que las patrullas disponibles «están dando vueltas por sa Cabaneta, Santa Maria y otros puntos de es Raiger por si ha habido alguna explosión de gas».