Condena de cárcel por robar joyas en una casa e intentar atracar una peluquería de sa Pobla

Un hombre ha sido condenado a dos años y once meses de cárcel por robar en una casa habitada y atracar una peluquería de sa Pobla con una pistola simulada. Otro acusado ha aceptado una pena de seis meses de prisión por vender las joyas robadas en una tienda de compro-oro. Los encausados se han declarado culpables en el juicio celebrado en la Audiencia de Palma la mañana de este martes.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 13 de marzo de 2019. Uno de los acusados, junto a otro que ya ha fallecido, forzaron el acceso de las dos puertas principales de una vivienda habitada y, una vez dentro, se apropiaron de 500 euros, un anillo de brillantes y diversas piezas de bisutería.

El mismo día por la mañana pidieron al tercer procesado, que sabía que las joyas eran robadas, que las vendiera en una tienda de compro-oro de Inca y obtuvo 285 euros. El 21 de marzo, sobre las 18.30 horas, uno de los enjuiciados irrumpió en una peluquería y encañonó a su propietaria con una pistola simulada y le exigió que le entregara todo el dinero que tuviera. La mujer se percató de que el arma no era real y propinó un empujón al acusado, que empezó a forcejear con las trabajadoras del establecimiento. El delincuente se dio a la fuga sin robar nada y un motorista que pasaba por allí, alertado por los gritos de la peluquera, le siguió.

El atracador se dio cuenta de que el hombre le estaba persiguiendo por las calles de la localidad y le apuntó a la cabeza con el arma falsa, lo que hizo que el hombre se detuviera alarmado porque pensaba que era real.

Los dos acusados no ingresarán en prisión. El acusado que robó en una casa y trató de atracar una peluquería no podrá cometer delitos en los próximos cuatro años y deberá realizar un tratamiento de desintoxicación. El hombre que vendió las joyas no podrá cometer ningún delito en dos años.