«A las 5.45 horas cerré el club y a las 9.00 me avisaron de que lo habían quemado»

Como si con ellos no fuera la cosa. Los dos jóvenes suecos acusados de robar e incendiar posteriormente un local de alterne ubicado en la zona de s´Aigua Dolça, en Palma, en noviembre de 2019, negaron su participación en los hechos en el juicio celebrado ayer en una sala de lo Penal de Vía Alemania. La Fiscalía solicita para cada uno sendas penas de cinco años de prisión y el pago de más de 27.000 euros por los desperfectos ocasionados. El dueño del local, que identificó sin ningún género de dudas a los dos imputados, explicó a la jueza que cerró el local «a las 5.45 horas» y a las 9.00 horas le llamó su hermano «para decirme que lo habían quemado».

Los acusados de robar y prender fuego en el club de alterne el 9 de noviembre de 2019 son dos jóvenes suecos de 24 y 26 años que por aquel entonces vivían y trabajaban en Palma. Uno de los imputados, a través de videoconferencia, negó conocer el club. «La primera vez que escuché el nombre fue cuando me detuvo la policía», apuntó. Durante el juicio se reprodujo un vídeo de las cámaras de seguridad de un hotel cercano en el que, según la Fiscalía, se les ve allí a la hora de los hechos. «Ese no soy yo, no reconozco la calle», se apresuró a comentar uno de ellos. Quien no tuvo dudas fue el empresario, que sufrió el robo de un teléfono móvil, una cadena de música, una tablet y bebidas alcohólicas y además vio cómo ardía su local. «Esa noche hablé con ellos. E incluso uno de los chicos me dijo que era famoso en Instagram y me enseñó su cuenta», dijo.

Uno de los procesados durante la vista.

Asimismo rememoró que ambos habían bebido y se negaron a abandonar el club cuando quiso cerrar. «Me miraron mal cuando les dije que se tenían que ir y me costó que se marcharan», subrayó. Una trabajadora de un salón de juegos cercano y un indigente reconocieron a los dos acusados como las personas que regresaron horas después, provistos de una piedra de grandes dimensiones, fracturaron el cristal de la puerta de acceso y prendieron fuego al establecimiento. Días después fueron arrestados por la Policía Nacional. El juicio quedó visto para sentencia.