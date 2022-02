Piden diez meses de cárcel a un joven por enviar fotos y vídeos desnuda de una chica a su novio

Un joven de 21 años se enfrenta a una pena de diez meses de prisión acusado de enviar fotos y vídeos desnuda de una chica a su novio en abril de 2021. Se le imputa un delito de descubrimiento y revelación de secretos. El procesado, de nacionalidad española, será juzgado en una sala de lo Penal de Vía Alemania, en Palma.

El procesado, tal y como relata la Fiscalía en su escrito de acusación, recibió de la perjudicada a través de Instagram una serie de fotos y vídeos de índole sexual. En las imágenes se mostraba desnuda frente a un espejo. Semanas después de obtener dicho material, el imputado exigió a la chica, de 19 años, que le enviara más material bajo amenaza de que si no lo hacía enviaría las que tenía al que por aquel entonces era su novio.

A pesar de las advertencias, la joven no cedió al chantaje. A finales de abril el acusado le reenvió el material a la pareja sentimental de la chica y le avisó de lo ocurrido. Pero no con su cuenta personal de Instagram, de la que había sido bloqueado por ella, sino que se creó una nueva y le envió un mensaje privado para. «No tenías que haberlo llevado por ese camino, pero felicidades, le he enviado todo a tu novio y lo ha visto, que lo sepas», le escribió el procesado a la perjudicada. Además de la pena de diez meses de prisión, la Fiscalía también solicita que el joven no pueda acercarse a menos de 500 metros ni pueda comunicarse con la chica durante dos años.