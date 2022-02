Naim Darrechi es inmaduro y vanidoso, pero no ha cometido un delito de odio. La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Palma ha dictado un auto en el que desestima la querella impulsada por el Govern y el IB-Dona contra el joven cantante e influencer por alardear de mentir a mujeres para mantener relaciones sexuales sin preservativo.

Nuestro abogado de cabecera, Eduardo Luna, nos adelanta todas las claves de este caso y nos ayuda a entender la decisión judicial. Esas manifestaciones provocaron una fuerte reacción y una investigación por parte de la Fiscalía, que también concluyó que no había delito. Ahora, la magistrada considera que estas frases no cumplen los requisitos para ser consideradas un delito de odio. En primer lugar, la juez señala que la voluntad de Darrechi no era agredir a las mujeres como colectivo sino «de fanfarronear alardeando de una pretendida posición de superioridad, transmitiendo el mensaje cargado de vanidad y falto de madurez de 'yo hago lo que quiero' que hay que contextualizar con su edad», sostiene.