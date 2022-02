Tiquets de Visa en lugar de dinero: el decepcionante botín de un ladrón en Campos

Un asalto planificado, pero con un botín decepcionante: seis bolsas repletas de tickets de tarjetas Visa. Un hombre ha sido condenado a dos años de prisión y al pago de una multa de 360 euros por robar y agredir a un empresario en Campos la noche del 25 de noviembre de 2016. El procesado, que reconoció los hechos ante la jueza, deberá indemnizar a la víctima, asistida por el abogado Vicente Martínez, en 4.300 euros por las lesiones ocasionadas.

El suceso tuvo lugar minutos después de las 00.00 horas. El imputado, junto a otra persona que no pudo ser identificada durante la investigación, intuía que el empresario, de unos 70 años, iba a llegar esa noche a casa después de recoger la recaudación de varios de sus locales que tiene repartidos por la comarca.

Los ladrones le esperaron agazapados enfrente de su vivienda. Cuando la víctima abrió la puerta de acceso de su casa para meter el coche, los delincuentes le abordaron por sorpresa. El acusado le sujetó por la espalda y su colega empezó a golpearle en la cara, en la nuca y en las piernas. Tras esto se apoderaron de seis bolsas que traía consigo el empresario. Esperaban una importante cantidad de dinero, pero nada más lejos de la realidad: en su interior solo había una importante cantidad de recibos de pagos con tarjetas Visa. Cinco días después del incidente, uno de los dos asaltantes fue arrestado por agentes de la Guardia Civil y enviado a prisión, donde estuvo hasta el 5 de enero de 2017. Del otro nunca más se supo. Debido a la agresión el hombre sufrió diversas policontusiones en la cara, una contusión en la rodilla izquierda, ansiedad generalizada y cervicalgia postraumática y estuvo tres meses para sanar las heridas.

Conformidad

Este jueves, en una sala de lo Penal de Vía Alemania, en Palma, el único imputado por el suceso, de 30 años de edad y nacionalidad española, se declaró culpable de un delito de robo con violencia en casa habitada y lesiones. Por ello, y tras un acuerdo de conformidad entre las partes antes de la celebración de la vista, dio el visto bueno a dos años de prisión y al pago de una multa de 360 euros. El acusado no entrará en prisión al llegar a un acuerdo su defensa con la acusación particular y la Fiscalía para que la pena quedara suspendida durante tres años con dos condiciones: no volver a delinquir en dicho periodo y pagar la responsabilidad civil de 4.300 euros a la víctima en medio año, que el procesado abonará en cinco mensualidades de 600 euros y un pago final de 1.300.