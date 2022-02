Más de un año y medio después de que la pieza principal del 'caso Cursach' entrara en la Audiencia, el tribunal ha puesto fecha al inicio del juicio. El 13 de junio, el empresario Bartolomé Cursach y otros 23 acusados se sentarán en el banquillo, eso sí, siempre que no haya incidencias. El tribunal ha trasladado a las partes un calendario en el que prevé repartir el juicio a lo largo de 89 sesiones, lo que le convertiría de agotarse estas fechas en el juicio más largo jamás celebrado en las Islas. Con todo, esta previsión aún no es inamovible y se ha dado un plazo de tres días a abogados y fiscales para que revisen sus agendas por si existe algún señalamiento previo que no pueda ser cambiado.

La pieza que llega a juicio fue calificada en 2018 por el entonces fiscal Miguel Ángel Subirán antes de que el caso diera un vuelco y que el fiscal y el juez instructor, Manuel Penalva, fueran imputado por el Tribunal Superior de Justicia en una causa que aún está abierta. Además, desde esa calificación, buena parte de los testigos clave del juicio han sido tachados como mentirosos y la Fiscalía les trata como tal: por ese motivo los ahora responsables del caso ya anunciaron que renunciaban al testimonio de 'El Ico', la madame y el testigo 29, antiguo recogevasos de Tito's. De esta forma queda abierto a día de hoy el relato de hechos de la acusación. El escrito original acusa a más de una docena de policías locales de Palma y otros funcionarios, entre ellos la exdirectora general de Turisme, Pilar Carbonell, de recibir favores de Cursach a cambio de varias gestiones. Toda la evolución del caso desde entonces convierte el juicio en una incógnita de principio a fin. Además, se agolpan una serie de cuestiones previas de las defensas para pedir la nulidad de la causa al albur de la investigación a Penalva y Subirán cuyo alcance está aún a la espera de que el TSJIB decida. La calificación reclama una condena de ocho años de cárcel para Cursach y penas más elevadas para varios de los policías locales. El tribunal, de la Sección Primera de la Audiencia intentó abstenerse del caso al haber decidido sobre recursos durante la instrucción, si bien la petición fue rechazada.