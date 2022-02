Condenado por causar un grave accidente en la carretera de Andratx y darse a la fuga

El conductor que en julio de 2018 provocó un grave accidente en la carretera de Andratx y se dio después a la fuga ha sido condenado a dos años y medio de prisión y a la retirada del carnet de conducir durante el mismo periodo de tiempo tras declararse culpable en un juzgado de lo Penal, en Palma. La Fiscalía pedía inicialmente para el procesado, defendido por Eduardo Luna, seis años y medio de cárcel. En el siniestro resultaron heridas cinco personas, uno de ellos de gravedad. Las aseguradoras se han hecho cargo del pago de las indemnizaciones a los perjudicados.

El accidente se produjo a las 19.00 horas del 1 de julio. El acusado conducía un Ford Ka y cuando quiso incorporarse a la carretera de Andratx procedente de Peguera no se percató de la proximidad de tres motoristas. Estos recriminaron la acción al hombre y se inició una discusión. Segundos después, el conductor del coche desvió el vehículo para evitar ser adelantado por una de las motos y esta acabó invadiendo el carril contrario, rozando a un Kia Carens y cayendo al suelo.

Tras esto, el acusado no se detuvo y siguió la marcha. Un Citröen C2 que circulaba correctamente por la otra vía se topó con la motocicleta y para no chocar realizó una maniobra y acabó en la cuneta. Justo detrás de este coche circulaba una Honda CBR 500, que no pudo evitar a la motocicleta que había en el suelo.

Debido al impacto salió despedido y acabó estrellándose con el anterior vehículo. Pero la peor parte se la llevó el hombre que circulaba con la Honda. Sufrió lesiones cerebrales, fracturas en la cara y en siete arcos costales y un derrame pleural, entre otras.