Condenado por no pagar su estancia en un hotel de Palma

Un hombre fue condenado este lunes a seis meses de prisión por no pagar su estancia en un hotel de Palma en febrero de 2018. El acusado, nacido en Guinea Ecuatorial pero de nacionalidad española, se declaró autor de un delito de estafa a través de videoconferencia. Además de la pena de prisión, que quedó suspendida, tendrá que abonar 1.006 euros al establecimiento hotelero en concepto de responsabilidad civil.

Los hechos se remontan a la primera semana de febrero de hace ahora cuatro años. El hombre había reservado una estancia de cinco días a través de una conocida plataforma de Internet. Al llegar al hotel el día 2 ofreció para el pago una tarjeta de crédito. La sorpresa llegó el día después de finalizar sus vacaciones, ya que el cargo le fue devuelto al hotel. Aquella tarjeta no era de su titularidad y el cobro no se pudo efectuar. El procesado reconoció este lunes su culpabilidad. No cumplirá la pena de prisión siempre y cuando pague los 1.006 euros al hotel antes de dos años.