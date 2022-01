En 2017, en unos bajos de La Soledat en los que vivía un matrimonio relacionado con el clan de ‘La Carmen’, la Guardia Civil encontró una plantación de marihuana, dos móviles, focos, transformadores y 25.730 euros en efectivo. El propietario de la vivienda aseguró este jueves en el macrojuicio en la Audiencia de Palma que la droga era para consumo propio. «Tenía 80 plantas de marihuana en casa porque me diagnosticaron una hernia discal y fumaba por el dolor. Yo no vendía droga». El hombre explicó que trabaja como vendedor ambulante y que también vende coches. El dinero que los investigadores localizaron en su casa procedía de la venta de vehículos, según su versión, y no podía ingresarlo en el banco porque tiene «embargos». Los diez acusados que desfilaron ayer por la Audiencia se desmarcaron de su vinculación con el narcotráfico en Mallorca. Uno de ellos, integrante del clan de ‘Los Andújar’, contó que cuando le detuvieron, en 2017, trabajaba en un taller de coches.

La fiscal pidió que se reprodujera una conversación telefónica en la que el encausado habla con otro hombre el 26 de abril de 2017. El acusado interrumpía cada vez que salía su voz. «Me sé la conversación de memoria». –Mire, Carlos, nosotros no la conocemos y la queremos oír. ¿Va a poder callarse para que terminemos de escucharla?, preguntó el presidente del tribunal, Jaime Tártalo. La fiscal María Dolores Rial insistió. –¿Usted no controlaba 12 puntos de venta de droga en Son Banya...? –Yo no controlaba nada. El juez le cortó otra vez. «A ver, tiene usted un problema. La fiscal no ha terminado de preguntarle y usted ya ha contestado». El abogado del hombre, David Salvà, le comentó que la Guardia Civil indica en su atestado que no tenía trabajo antes de ingresar en la prisión de Palma. –Bueno, que digan lo que quieran. El macrojuicio continúa el 24 de enero con las declaraciones de los investigadores.