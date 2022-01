Detienen a un joven en Palma por entrar a la fuerza en la casa de su ex novia y pegarle

La Policía Nacional ha informado, este lunes, de la detención de un joven, de 23 años de edad, por entrar en la casa de su ex novia a la fuerza y pegarle. En una nota de prensa, los agentes han relatado que los hechos se produjeron este domingo, a las 07.00 horas, cuando el arrestado entró por el balcón del piso donde vive su ex pareja después de que ésta no le abriera la puerta.

Al comprobar que la chica estaba con su nueva pareja, el joven forzó una ventana y empezó a golpearles a ambos, que huyeron escaleras abajo para salir a la calle. Desde allí, vieron como el joven tiraba enseres de su ex novia a la calle. Ante esto, los agentes lo detuvieron por un delito de malos tratos, daños y allanamiento de morada.