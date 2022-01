Una mujer se sentará en el banquillo de los acusados por inventarse que su expareja la tiró del patinete en la Platja de Palma y días después amenazarle: «Si no me das el dinero me invento algo que podría llevarte a la cárcel. Necesito el dinero o te hundo la vida, tú me has hecho ser así, si me dejas vas a cagarte».

La Fiscalía reclama una condena de siete meses de prisión y el pago de una multa de 5.400 euros por delitos de amenazas y denuncia falsa. La mujer no podrá comunicarse ni acercarse a menos de 500 metros del perjudicado durante dos años. Además, deberá indemnizarle con 70 euros después de que el hombre tuviera que acudir a un PAC por ansiedad. Orden de protección Los hechos, según la versión del Ministerio Público, se remontan al 7 de mayo de 2021. La mujer presentó una denuncia por maltrato contra su antiguo compañero sentimental en la que manifestaba, «con evidente desprecio hacia la verdad», que el 30 de abril el hombre la tiró del patinete tras propinarle un fuerte empujón. A continuación de la supuesta caída, su ex le dio una serie de patadas al vehículo y le dijo: «Te tenía que haber pasado algo más grave». La procesada denunció y pidió una orden de protección. La denuncia fue admitida por el juzgado de Violencia sobre la mujer número 2 de Palma el 10 de mayo. El día 11 se denegó la orden de protección solicitada y el 9 de junio se decretó el sobreseimiento de la causa. El juzgado abrió una investigación contra la mujer por denuncia falsa. La acusada, entre el 29 de abril y el 7 de mayo, exigió en repetidas ocasiones a la víctima el pago de la reparación de su patinete. El hombre le comentó que no había sido su culpa y ella, «con la intención de amedrentarle», le dijo: «Si no me das el dinero me invento algo que podría llevarte a la cárcel».