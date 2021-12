La Guardia Civil localiza y sanciona a un joven de Pollença por exhibir armas en Instagram

El joven acusado de cometer actos vandálicos, grabarlos y subirlos a Internet ha sido localizado y sancionado. Un grupo de jóvenes de Pollença publicó unos vídeos donde los protagonistas exhibían armas, se colaban en un coche de la Policía Local de Pollença y circulaban a toda velocidad por las calles del municipio. Nada más publicar la noticia Última Hora, en exclusiva, el titular de la cuenta de Instagram decidió acudir al cuartel de la Benemérita del Port de Pollença y entregarse.

Una vez allí, los agentes procedieron a denunciarle por una falta grave contra la Ley de Seguridad Ciudadana por exhibir armas y publicitarlo en redes sociales. También está en estudio las posibles sanciones por utilizar un coche de la Policía Local sin autorización y ridiculizar al Cuerpo policial subiendo las imágenes a las redes sociales. Los agentes de la Benemérita tienen en cuenta el arrepentimiento y el atenuante de entrega voluntaria. Los chicos, algunos de ellos de nacionalidad colombiana, se grabaron en el interior de un coche a toda velocidad por las calles del municipio mientras alentaban al conductor con frases como: «Dale a fondo. A 200. Señor taxista nos lleva al poblado de Son Banya». Todo ello mientras el titular del vehículo mostraba una actitud muy extraña al volante.

Al llegar a su destino, los jóvenes se bajaron del coche y se subieron en el interior de una patrulla de la Policía Local de Pollença. Uno de los jóvenes, preguntaba al resto: «¿Dónde vamos a patrullar? ¿En Son Banya?». Finalmente, en otro vídeo que también fue subido a Instagram, se puede observar a uno de los protagonistas en posesión de un arma de fuego -se desconoce si es simulada o de fuego real- mientras habla en colombiano invocando frases del Chapo Guzmán. Acto seguido, coge un machete de grandes dimensiones, y comienza a jugar con él. En ese momento, un amigo que no sale en pantalla, le dice que no salga con ese machete a la calle porque no está en Colombia. Nada más publicarse la noticia en Ultima Hora, el titular de la cuenta eliminó el perfil y retiró todos los vídeos.