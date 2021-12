Cometer actos vandálicos e incluso delictivos, grabarlos y subirlos a Internet no parece ser de personas muy inteligentes. Un grupo de jóvenes de Pollença puede tener serios problemas policiales y judiciales tras hacerse público unos vídeos donde los protagonistas exhiben armas, se cuelan en un coche de la Policía Local de Pollença y circulan a toda velocidad por las calles del municipio.

Agentes de la Policía Local de Pollença y de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación de los actos vandálicos perpetrados por un grupo de jóvenes en Pollença. Los chicos, algunos de ellos de nacionalidad colombiana, se grabaron en el interior de un coche a toda velocidad por las calles del municipio mientras alentaban al conductor con frases como: «Dale a fondo. A 200. Señor taxista nos lleva al poblado de Son Banya». Todo ello mientras el titular del vehículo mostraba una actitud muy extraña al volante.

Al llegar a su destino, los jóvenes se bajaron del coche y se subieron en el interior de una patrulla de la Policía Local de Pollença. Uno de los jóvenes, preguntaba al resto: «¿Dónde vamos a patrullar? ¿En Son Banya?». Finalmente, en otro vídeo que también fue subido a Instagram, se puede observar a uno de los protagonistas en posesión de un arma de fuego -se desconoce si es simulada o de fuego real- mientras habla en colombiano invocando frases del Chapo Guzmán. Acto seguido, coge un machete de grandes dimensiones, y comienza a jugar con él. En ese momento, un amigo que no sale en pantalla, le dice que no salga con ese machete a la calle porque no está en Colombia.

El vídeo estuvo subido durante varias horas en el perfil 'Raspa5'. Ahora, la Guardia Civil ya dispone de las imágenes y se ha abierto una exhaustiva investigación. Está previsto que los jóvenes sean identificados en las próximas horas.