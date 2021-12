La central de la Policía Local de Palma (092) recibió un aluvión de llamadas por quejas de ruido, música, hogueras en plena calle e incluso la instalación de una carpa sin que la mayoría de ellas fueran atendidas. Las incidencias más destacadas se produjeron en las barriadas de Camp Redó (Corea), La Soledad y Son Gotleu. En estas barriadas de Palma la Policía Local dejó de acudir a las llamadas de queja de los residentes generando la indignación de miles y miles de vecinos que no pudieron pegar ojo durante esas noches.

«Entedemos que estamos en fiestas y que hay que ser permisivos, pero lo que no puede ser es que sean las tres, las cuatro o las cinco de la mañana y la música esté más fuerte que en los conciertos de Son Fusteret. Llamas a la Policía Local de Palma y directamente no vienen. No se atreven a pisar el barrio de Son Gotleu. ¿Tienen miedo?», comenta una de las vecinas de la zona.

Última Hora ha tenido acceso a información policial sobre los dispositivos habilitados para esos días y el funcionamiento por parte de la emisora del 092 y forma de proceder de los agentes. La madrugada del 23 al 24, los mandos policiales informaron al inspector de guardia de la imposibilidad de actuar en algunos puntos de Son Gotleu y de Camp Redó ante el número insuficientes de efectivos y la normativa legal. De hecho, en algunos puntos insultaron y amenazaron a los agentes cuando se acercaron a la zona.

Los policías califican de «totalmente insuficiente» el número de efectivos previstos y se quejan de la falta de normativa legal para poder actuar. Del mismo modo, también entienden el enfado de los ciudadanos. Ante esta avalancha de llamadas, algunos policías consultados que prefieren mantener su anonimato para evitar represalias por parte de la Jefatura dicen que se dieron órdenes de no crear los servicios de las llamadas para que no quedara constancia de servicios sin cubrir, pero mandos consultados han confirmado a este periódico que los servicios se crearon y se quedaron sin cubrir. En Camp Redó, los vecinos más ruidosos llegaron a montar una carpa en plena calle sin ningún tipo de autorización donde tenían la música a todo volumen hasta altas horas de la madrugada. También hicieron hogueras, montaron fiestas sin respetar la distacia de seguridad ni utilizar las correspondientes mascarillas.

«En La Soledad, sobre las cuatro de la mañana retumbaban las paredes. Llamé a la Policía Local cinco veces y no aparecieron. ¿Para qué les queremos?» , comentan varios vecinos, visiblemente indignados en la plaza Cosme Adrover.

La de vigilancia, control y sanción de los incumplimientos de las ordenanzas municipales son exclusivamente competencia de la Policía Local. Varios partidos de la oposición ya han anunciado que interpelarán a la regidora de Seguretat Joana Maria Adrover y al alcalde José Hila por este asunto.