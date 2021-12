Localizan a los autores de prender fuego a los adornos navideños en Manacor

No les gustaba la Navidad y decidieron que nadie la disfrutara. Agentes de la Policía Local de Manacor y del Cuerpo Nacional de Policía han identificado a dos españoles, de unos 40 años de edad, como los autores del incendio intencionado de los adornos navideños ubicados en las calles Mercadal y Bosch, en el centro de la capital del Llevant.

Los acusados, en el momento de prender fuego a la ornamentación típica de estas fechas, iban bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. Muestra de ello, se puede apreciar en varios vídeos grabados por vecinos de la zona que no dudaron en recriminar a los vándalos su comportamiento. Las imágenes no tardaron en viralizarse por las redes sociales y la presión social fue de tal calado que los protagonistas de esta historia no tuvieron más remedio que entregarse a la Policía Local de Manacor y reconocer sus fechorías.

Tras ser identificados, los agentes de la Policía Local remitieron las diligencias a sus compañeros del Cuerpo Nacional de Policía quienes están a la espera de la valoración de daños por parte del Ajuntament de Manacor para proceder a la imputación o detención de los sospechosos.