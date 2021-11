La Policía de Palma recibe el premio Meninas 2021

Gràcies, @del_illes, pel reconeixement a la Unitat d Protecció Familiar per la seva feina en la lluita contra la violència masclista, amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació d la Violència contra les Dones. És un gran honor que sentim com a propi la resta del personal. pic.twitter.com/H27TuzFi4b