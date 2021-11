Detenidos dos miembros de la «Asociación Cannábica» de Palma por tráfico de drogas

Desmantelado un punto de venta de drogas en el parc de Ses Estacions, en Palma. Un hombre de 43 años y otro de 41 han acabado detenidos, acusados de traficar con droga desde un local declarado como «Asociación Cannábica», cuyos usuarios invitaron en alguna ocasión a los policías a comprar estupefacientes en ese lugar, indicó la Jefatura Superior de la Policía Nacional este martes.

La investigación arrancó cuando vecinos del barrio de Ses Estacions alertaron a la Policía de que desde hacía semanas observaban que a un local de reciente apertura acudían muchas personas y que, en ocasiones, mostraban síntomas de encontrarse bajo los efectos de la droga. El Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y desplazó al lugar a agentes. Estos, tras varias jornadas, comprobaron que bajo la etiqueta de establecimiento abierto al público como «Asociación Cannábica», había un punto de venta de drogas muy activo.

Los policías corroboraron que varias de las personas que accedían y salían no solo portaban drogas que acababan de comprar, sino que mostraban evidentes síntomas de haberlas ingerido, hasta el punto de que alguno no reconocía a los agentes, al pedirle estos que se identificasen. De hecho, alguno de los identificados a su salida, dijo a los policías que «fueran a comprar ahí al lado y no se la quitaran a él». El pasado lunes una comitiva judicial y policial accedió al lugar y encontró a los dos sospechosos (uno de ellos manipulando -in fraganti- marihuana para dosificación) y a otras cinco personas. Los compradores fueron identificados y los responsables que portaban fueron intervenidos para su sanción, aunque se permitió que abandonaran el lugar para llevar a cabo el registro.

Objetos intervenidos por la Policía durante el registro

Durante el mismo, los agentes, encontraron pruebas sobre esa actividad, como basculas de precisión, elementos para dosificación de la droga, caja registradora con dinero fruto de las ventas y gran cantidad de marihuana y hachís para su venta. Además de unos dos kilos de la supuesta droga incautada, los policías hallaron de una prensa de última generación con sistema de prensado mediante calor con diferentes moldes y utensilios para la extracción de aceite de hachís de alta calidad. Dicha prensa se sospecha que llegó desde la península para intentar asentar su uso en Palma. Se investiga ahora la persona que realizó el traslado y sus conexiones con grupos asentados en la península.