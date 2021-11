La Policía Local y la Policía Nacional han desmantelado un punto activo de venta de marihuana y hachís, que recientemente fue abierto como asociación cannábica por dos hombres de 41 y 43 años, ahora detenidos como presuntos autores de un delito contra el tráfico de drogas. Según ha explicado la Policía en nota de prensa este martes, fueron los vecinos de la zona de Ses Estacions de Palma quienes alertaron a los agentes alegando que, desde hacía varias semanas, numerosas personas acudían al local y, en ocasiones, algunas se encontraba bajo los efectos de las drogas.

El Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación, constatando que bajo la apariencia de un establecimiento abierto al público como asociación cannábica, se trataba de un punto de venta de drogas muy activo. Asimismo, los agentes corroboraron que varias de las personas que accedían y salían no solo portaban drogas que acababan de comprar, sino que mostraban claros síntomas de intoxicación. De hecho, la Policía ha asegurado que algunos de ellos no reconocía a los agentes que les intervenían las drogas, llegando a manifestarles que «fueran a comprar ahí al lado y no se la quitaran a él».

Este lunes, la comitiva judicial y policial accedió al lugar encontrando a los dos sospechosos, uno de los cuales estaba manipulando 'in fraganti' marihuana por dosis, así como a otras cinco personas. Los compradores fueron identificados y las sustancias les fueron intervenidas. Asimismo, se procedió al registro del local, donde se encontraron más pruebas de la actividad ilícita, como básculas de precisión, elementos de dosificación o dinero en efectivo obtenido por las ventas. Además, se intervinieron cerca de dos kilos de droga y una prensa de última generación con sistema de prensado mediante calor con diferentes moldes y utensilios para la extracción de aceite de hachís de alta calidad. Los agentes sospechan que la prensa llegó a Mallorca desde la península, con el objetivo de extender su uso en la Isla. Por el momento, se está investigando a la persona que realizó el traslado y su conexión con grupos asentados en la península.