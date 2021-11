Condenado un hombre por abusos sexuales a la hija de su pareja en Campanet

Un hombre ha sido condenado por un juzgado de lo Penal de Palma al pago de 3.000 euros por abusar sexualmente de la hija de 16 años de su pareja en junio de 2020 en la vivienda que compartían en Campanet. Asimismo, no podrá acercarse a la menor a menos de 100 metros ni tampoco comunicarse con ella a través de ningún medio.

Durante el juicio, celebrado semanas atrás, el acusado negó lo ocurrido. Afirmó que le dio un beso a la menor, como pareja de su madre, y nada más. «Aún no sé por qué me denunció», se lamentó el hombre, de nacionalidad española.

La perjudicada explicó a la jueza su versión de lo sucedido el 19 de junio de 2020. «Estaba en el sofá, mi madre me llamaba para que me despertara, y él –refiriéndose al acusado– se tiró encima mía. Me dio besos por el cuello y un cachetazo en el culo», dijo la chica, que ya es mayor de edad. Y añadió, además, que «me sentí rara, una cosa es un abrazo y otra que me dé una palmada en el culo».

La magistrada señala en el fallo que en el juicio, a través de la declaración de la perjudicada y su madre y del procesado, «quedó acreditada la conducta» del acusado.

La defensa del hombre, ejercida por la abogada Esther Giménez, ha recurrido la sentencia a la Audiencia Provincial.