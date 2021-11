La Policía Local de Palma ha intervenido en un operativo de un coche que se había caído por un torrente del polígono de Son Oms cuando un padre y su hija estaban realizando una clase práctica de conducir. Según ha explicado la Policía este lunes en nota de prensa, la joven ha confundido los pedales, lo que ha provocado que el coche se subiera a la acera, rompiera una valla y cayera en el torrente. Ninguno ha resultado herido.

Incendio de un vehículo y detención de dos menores

Otros de los operativos que la Policía Local ha llevado a cabo este fin de semana, en coordinación con la Policía Nacional y otras administraciones públicas, han estado relacionados con dispositivos antibotellón en los polígonos y puntos estratégicos de la ciudad, así como controles de alcoholemia y de patinetes. Además, los agentes han intervenido en el incendio de un vehículo, una fuga de gas, un robo con fuerza, la ocupación de un inmueble, un accidente de un motorista en un semáforo, otro accidente con fuga y casos de violencia de género, agresiones, lesiones, desprendimientos de rocas o el atropello de una mujer de 60 años por una bicicleta.

Una menor va caure dissabte amb el cotxe dins el torrent del polígon de Son Oms de #Palma mentre son pare li ensenyava a conduir. Ningú no s'ha fet mal.



➡️ Les imatges: https://t.co/CDNG4mQFo0 pic.twitter.com/QTz76VjE3S — IB3 Notícies (@IB3noticies) November 15, 2021

Asimismo, se ha procedido a la detención de dos menores por varios hurtos en el Paseo Marítimo. Fueron localizados enfrente de la catedral después de intentar huir. Con todo, este fin de semana se han levantado 14 actas de denuncia por botellón, se han controlado 74 coches, se han inmovilizado cinco vehículos y se han interpuesto cuatro denuncias por ITV y otras cuatro por no llevar el cinturón. También se han levantado tres actas administrativas por etilometría, una penal, una denuncia por no tener el seguro, otra por no llevar casco, siete denuncias más de circulación y cinco por otros motivos. Además, se ha levantado un acta por incumplimiento de la normativa COVID-19 a un local que no disponía de medidor de CO2 en un recinto cerrado.