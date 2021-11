Las defensas piden la libertad de los doce presos por la fuga del avión

Las defensas de los doce jóvenes en prisión preventiva por la fuga del avión en el aeropuerto de Palma han pedido a la magistrada encargada del caso que los ponga en libertad. Los abogados han optado por distintas vías: recurso contra el auto de ingreso o bien una petición diferente de libertad de los encausados.Discuten que se les pueda aplicar un delito de sedición análogo al de los presos del Procés porque, sostienen que no buscaban alterar el orden público ni subvertir el funcionamiento institucional sino, solamente entrar en territorio español.

Los recursos también atacan que existiera una organización previa entre los jóvenes del avión. Señalan que no hay indicios de que ellos publicaran mensaje alguno en las redes sociales sobre la fuga. Sobre este grupo, también señalan que el plan que marcaba era llegar hasta una terminal y fugarse allí, no salir a la carrera por las pistas y poder interrumpir el tráfico aéreo. Otro de los puntos con los que discuten el delito de sedición estriba en la violencia empleada. Señalan que los vídeos del avión no muestran que fuera más allá de la fuga y de la salida del avión por lo que descartan que fuera un alzamiento con la finalidad de invadir las pistas.

Orden de detención

En paralelo, la magistrada encargada del caso ha dictado una orden de detención de los trece que aún permanecen fugados. En total fueron 23 los pasajeros del vuelo de Air Arabia que salieron a las pistas y consiguieron escapar, además de los dos que fueron a Son Llàtzer. De los trece escapados se tiene constancia de que, al menos dos de ellos, cogieron un barco a la Península el mismo viernes de la semana pasada. La orden judicial refuerza la que ha tenían activada las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para su arresto.