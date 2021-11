Un okupa ha sido condenado a dos años de cárcel por disparar a otro con un arpón en una vivienda de Palma. El acusado, que se encuentra en prisión desde que ocurrieron los hechos, atacó a la víctima y otras personas no le dejaron instalarse en la casa, situada en el número 10 de la calle Joan Mestre. Otra mujer que también participó en la agresión está en rebeldía. El hombre, asistido por una intérprete de árabe, se ha declarado culpable de un delito de tentativa de homicidio y otro de amenazas en el juicio celebrado este viernes ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial. El tribunal ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante de embriaguez porque el agresor actuó bajo los efectos del alcohol. No podrá aproximarse a menos de 500 metros de las víctimas durante cuatro años.

Los hechos se produjeron sobre las 20.00 horas del pasado 14 de mayo. Los dos procesados, según la versión de la Fiscalía, accedieron al inmueble donde tres personas se habían instalado como okupas con la intención de quedarse a vivir allí. La mujer cargó el fusil y se lo entregó al hombre, que disparó contra el otro okupa con intención de matarlo, pero falló. El acusado, a continuación, les dijo que si no se marchaban prendería fuego a la vivienda. El Ministerio Público sostiene que la mujer padece un retraso mental y que el hombre actuó bajo los efectos del alcohol. Dos agentes de la Policía Nacional detuvieron a la pareja esa misma noche a punta de pistola. El acusado entregó el arpón a su compañera, que intentó esconderlo. El juzgado decretó el ingreso en prisión de ambos.

La abogada defensora del hombre ha solicitado la suspensión de la pena de prisión y su puesta en libertad. El tribunal no se ha opuesto con la condición de que no cometa ningún delito en los próximos cinco años y que no se acerque a las víctimas en ese periodo.