El grupo de los fugados borró el rastro de Facebook el domingo

Otro de los fugados hizo una publicación en la que explicaba que: «Todavía estoy mareado en España. La policía nos persigue en el bosque y dispara contra nosotros con balas de goma. Mi teléfono está a punto de apagarse, tengo un uno por ciento de batería...» Todas las publicaciones fueron borradas el domingo.

Este periódico ya avanzó que el 17 de julio una página de Facebook de súbditos marroquíes explicaba cómo se podía entrar en territorio español en un vuelo entre Casablanca y Estambul, que es precisamente el que aterrizó de emergencia en Palma el viernes.

Esta página, conocida como 'Brooklyn', tiene alrededor de 15.000 seguidores, todos hombres, y se dedica a recaudar dinero supuestamente para acciones sociales. El grupo, que no está registrado como asociación legal, tiene un emblema con fondo negro y letras doradas en el que se muestran dos brazos musculosos echando un pulso.

Sus miembros han negado a la Agencia EFE que el mensaje con elfuera en serio, aunque se muestran preocupados por él.

Sin embargo, parece demasiada casualidad. «Uno de vosotros activa el GPS y cuando se acerca a España empieza a gritar e insinuar enfermedad. La azafata vendrá para pedirle paciencia hasta llegar a Turquía. En este momento se levantan los otros para protestar alegando que el pasajero va a morir», dice la publicación.

Y continúa: «Si todos se simpatizan, el avión realizará un aterrizaje forzoso en España para proteger la reputación de la empresa y para liberarse de la responsabilidad. Después del aterrizaje forzoso os llevarán a una terminal que no es la de las llegadas, es donde está la puerta desde donde tiene que escapar el 'enfermo'. Luego el resto atacan juntos esa salida. El agente de la seguridad privada no va a poder impediros, no hay policía en ese sitio».

Para acabar afirmando que en los próximos días lo organizarían y animando a participar: «Que se apunten los interesados».