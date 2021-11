El pasajero que ideó el plan de fuga había sido detenido en 2020

El pasajero que ideó el plan de fuga fingiendo padecer un coma diabético y obligando al comandante del Airbus A320 de la compañía Air Arabia Maroc a realizar un aterrizaje de emergencia en Son Sant Joan, ya había sido detenido en 2020.

Según fuentes próximas a la investigación a las que ha tenido acceso Ultima Hora se trata de un viejo conocido de la Policía dado que le constan antecedentes policiales por varios delitos contra el patrimonio en España.

El protocolo de seguridad del aeropuerto de Son Sant Joan estipula que la Guardia Civil debe autorizar a los servicios sanitarios la entrada en pista y una vez recogido el paciente acompañarlos hasta la salida. Pero lo que no recoge dicho plan de actuación es que, una vez realizado la evacuación del paciente, la aeronave quede bajo vigilancia policial. Por ese motivo, ya está siendo objeto de un exhaustivo análisis para su modificación. En la actualidad (a falta de ser modificado), se establece que cuando algún pasajero o miembro de la tripulación de una aeronave sufra una indisposición médica en pleno vuelo y se active un aterrizaje de emergencia para ser trasladado a un hospital, acuda a recogerlo a pie de pista una ambulancia. Hasta el momento y, según reza en la normativa vigente, en el aeropuerto de Son Sant Joan no era de obligado cumplimiento que en estos casos el vehículo policial custodiara posteriormente el avión. Por ese motivo, la Benemérita no estaba presente cuando se produjo el altercado. Del mismo modo, también se reconoce que hubo algunos problemas de coordinación y colaboración entre los diferentes cuerpos policiales intervinientes. Especialmente, en todo aquello que hace referencia al tema de competencias. Otro error grave fue no comunicar al Cuerpo Nacional de Policía la incidencia. Al tratarse de un vuelo fuera del espacio Schengen están obligados a poner en conocimiento de la Policía Nacional, competentes en materia de extranjería, que varios pasajeros no comunitarios iban a realizar la entrada en el país.

Espacio Schengen

El Espacio Schengen hace referencia a una zona en la que 26 naciones europeas diferentes reconocieron la abolición de sus fronteras interiores con otras naciones miembros y fuera de ellas para la libre circulación y sin restricciones de personas, bienes y servicios. En petit comité, todas las partes implicadas del personal aeroportuario y de los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado son conscientes de la gravedad del incidente. «Si este altercado se hubiera producido en pleno mes de agosto estamos seguros que se hubiera paralizado prácticamente la totalidad de aeropuertos de Europa hasta que se hubiera aclarado lo sucedido. Es una imagen lamentable para la Isla», comentaba uno de los expertos consultados. Por otra parte, los investigadores tienen muy claro que el ideólogo del plan de fuga es una persona que cuenta con conocimientos del funcionamiento del sistema de seguridad de los aeropuertos españoles. Es decir, información técnica de la operativa policial y de seguridad.

Por el momento y, a falta de concluir la investigación, también es evidente que durante el trayecto establecido parte del pasaje tenía muy claro que su objetivo era quedarse en España. Por proximidad y características técnicas de los aeropuertos las tres opciones que barajaban eran Málaga, Alicante o Son Sant Joan (Mallorca). La tripulación fue interrogada, pero las primeras indagaciones les descartó como presuntos cómplices necesarios de la operativa de fuga.

Ya se han detenido a 12 de los pasajeros fugados, los cuales se encuentran en dependencias policiales. Entre los arrestados, está el pasajero que supuestamente estaba enfermo y provocó el aterrizaje de emergencia.